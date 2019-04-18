(Görüntülü) İpi boğazını sıkıyor, diye sahibinden satın aldığı kuzuya bakıyor

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, 3 aylık kuzuyu, ipin boğazını sıktığını görünce dayanamayıp, sahibinden satın alan Ali Eriş (47), yanından bir an olsun ayırmıyor. Kuzuya 'Reis' adını veren Eriş, "Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Bana yaşama hevesi getirdi" dedi. Ali Eriş, 3 yıl önce geçirdiği akciğer hastalığı nedeniyle soğuk ortamda yapmak zorunda olduğu kasaplığı bırakmak zorunda kaldı. Hayatını sürdürebilmek için Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın yanındaki Cumhuriyet Parkı'nda ayakkabı boyacılığı yapmaya başlayan Eriş, 2 hafta önce, satıcının elindeki 3 aylık kuzuyu gördü. Eriş, sıcak havada, boğazını sıkan ip nedeniyle bunaldığını düşündüğü hayvanı satın aldı. 'Reis' ismini verdiği kuzuyu evde yalnız bırakmak istemeyen Eriş, yanında gezdirmeye başladı. Boya tezgahının çevresinde dolaşan kuzuya müşteriler de ilgi gösterdi. Eriş, işinden fırsat buldukça 'Reis' ile park gezisine çıkıyor, çocuklara da kuzusunu sevdirerek, onlara hayvan sevgisini aşılıyor. 'BANA YAŞAMA HEVESİ GETİRDİ' Küçük yaşlardan bu yana hayvanlara karşı büyük sevgi beslediğini anlatan Ali Eriş, "Hayvanları çok seviyorum. Onu, bir satıcının elindeyken çok bitkin halde gördüm. Boğazını naylon ip sıkıyordu. Yüreğim el vermediği için satın aldım. Evimde ona güzel bir yer yaptım. Erkek olduğu için ona bu ismi verdim. Kuzum, görünüşü itibarıyla çok yakışıklı ve güzel. Kuzumu, ekmek paramı kazandığım boya tezgahının yanına da getiriyorum. O benim arkadaşım ve yoldaşım oldu. Bana yaşama hevesi getirdi. Benimle birlikte burada vakit geçiriyor. Cumhuriyet Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, kuzuyu çok seviyor. Çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi çok güzel bir şey. Ben herkesin hayvanlara değer vermesini ve onlara iyi bakmalarını istiyorum" diye konuştu.