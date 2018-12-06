(Görüntülü) İNTİHARDAN ETMEK İÇİN TRAFİK TABELASINA ÇIKTI, YOLUN KAPANMASINA KIZAN BİR KİŞİ 'ATLA' DİYE BAĞIRDI
06 Aralık 2018 Perşembe 18:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.