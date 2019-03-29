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(Görüntülü) İntihara kalkışan ikizini kurtarmak isterken boğulan Yunus, toprağa verildi

SAMSUN'da, intihara kalkışan ikiz kardeşi bedensel engelli Murat Ü.'yü kurtarmak için girdiği denizde boğulan Yunus Ü. (30), gözyaşları arasında toprağa verildi. Murat Ü.’nün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olay, dün saat 18.00...

SAMSUN'da, intihara kalkışan ikiz kardeşi bedensel engelli Murat Ü.'yü kurtarmak için girdiği denizde boğulan Yunus Ü. (30), gözyaşları arasında toprağa verildi. Murat Ü.’nün ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde meydana geldi. Yunus Ü., bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ü.'den haber alamayınca polise başvurdu. Bu sırada Murat Ü., kardeşini arayarak, ailesine yük olduğu gerekçesiyle canına kıyacağını söyledi. Yunus Ü. Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği kardeşinin yanına gitti. Kardeşinin denize atladığı gören Yunus Ü. de peşinden atladı. İkiz kardeşler suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan kardeşleri sudan çıkardı. Bilinci kapalı olan Yunus ve Murat Ü. kardeşler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Murat Ü.'nün duran kalbi yeniden çalıştırılırken, Yunus Ü. ise tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yunus Ü.'nün cenazesi, otopsinin artından ailesine teslim edildi. Son kez evine getirilip helallik alınan Yunus Ü.'nün cenazesi, buradan İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'ndeki Yenidoğan Camisi'ne götürüldü. Yunus Ü. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'nda toprağa defnedildi.

Cenazede, Yunus Ü.'nün arkadaşlarının yanı sıra taziyeleri kabul eden ailesi gözyaşlarına hâkim olamadı.

Murat Ü.’nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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