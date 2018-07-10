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(Görüntülü) İntihar girişiminde bulunan kişi polislere zor anlar yaşattı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. Kendini bırakarak hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu.   Olay,...

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,() BEYOĞLU'nda üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalıştı. Kendini bırakarak hava yastığına düşen kişi yara almadan kurtuldu.


 

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarında bulunan bir üst geçitte saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu iddia edilen öğrenilen bir kişi, üst geçite çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri ise bu sırada yere hava yastığı kurarak önlem aldı.

Üstgeçitten aşağı sarkan kişiyi polis ekipleri kollarından tutarak yukarı çekmeye çalışırken kendini bırakan kişi itfaiye ekiplerinin yerde kurduğu hava yastığına düşerek yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, intihar girişiminde bulunan kişiyi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. 

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