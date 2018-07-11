(Görüntülü) İntihar girişiminde bulunan çocuğu sırtında taşıyan polise hediye

ADIYAMAN Emniyet Müdürü Metin Alper, dün 4 katlı binanın çatı katında intihar girişiminde bulunan E.G.'yi (16) ikna edip, sırtında taşıyarak indiren polis memuru Mehmet Gökdemir'i makamında kabul edip, kutlayarak kahve fincanı hediye etti.



İl Emniyet Müdürü Metin Alper, dün Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısına çıkıp intihara kalkışan E.G.'yi ikna edip, yürümekte güçlük çekince de sırtına alarak indiren polis memuru Mehmet Gökdemir'i makamında kabul etti. Polis memuru Gökdemir'i davranışından dolayı tebrik eden İl Emniyet Müdürü Alper, üzerinde 'Adıyaman Emniyet Müdürlüğü' yazılı fincan hediye etti.



Kanunda polisin, acizlere ve yardıma muhtaç kişilere yardım etmesi gerektiğinin yer aldığını hatırlatan Alper, "Asayiş Şube Müdürlüğümüzde görevli Mehmet kardeşimizin bu yapmış olduğu görev tam da Polis Vazife Kanunu'nda yazan 'Polis acizlere, yardıma muhtaç kişilere yardım eder' cümlesinin karşılığı oldu. Bu anlamda ben Mehmet kardeşimizi tebrik ediyorum. Bu çalışmasının bütün meslektaşlarına örnek teşkil edeceğinden hiçbir şüphem yok. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde görev yapan polis meslektaşlarım şefkatli, yardımsever, gerçekten insan haklarına saygılı, insan hayatına önem veren davranışlarını bir nebzede olsa Adıyaman'da da gösterdiğimiz için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Kendisine, eşiyle beraber yaptığı kahveleri içmeleri için kahve fincanı hediye ediyorum" dedi.