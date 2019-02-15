(Görüntülü) 'İntihar etti' denilen askerin ailesinden suç duyurusu

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ÇANAKKALE Gökçeada'da geçen yıl vatani görevini yapan Abdüs Samet Yalçın'ın (21), 3 ay sonra babaevine cansız bedeni getirildi. Antalya'da yaşayan Yalçın ailesi, intihar ettiği öne sürülen oğullarının ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunurken, Abdüs Samet'ın şehit sayılmasını istediklerini söyledi. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki 5. Komando Alayı'nda askerlik görevini yaparken, 8 Ekim 2018'de intihar ettiği öne sürülen Abdüs Samet Yalçın'ın ailesi, ölümü şüpheli bularak, kastı veya ihmali olan komutanlar ile görevli personel hakkında suç duyusunda bulundu. Ailenin avukatı Nevin Korkmaz tarafından Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede; suç unsurları olarak 'cinayet', 'görevi ihmal', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya saklama' belirtildi. Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ifade veren Abdüs Samet Yalçın'ın annesi Havva Güngör, oğluyla en son 2 Ekim'de telefonla görüştüğünü belirterek, "Oğlum ölmeden 3 ay önce tecilini bozdurarak, Manisa Komando Birliği'nde vatani görevine başladı. Yaklaşık 2 ay sonra da usta birliği olan Gökçeada 5. Komando Alay Komutanlığı'na atandı. Oğlumun intihar etmesini gerektirecek maddi, manevi, psikolojik, ruhsal problemi yoktu. Sürekli kullandığı herhangi bir ilaç da yoktu. Oğlum olay günü ciğerlerini üşüttüğü için komutanından izin isteyecekti" diye konuştu. 'ÇOCUĞUMUZUN ŞEHİT SAYILMASINI İSTİYORUZ' Askerlere verilen silahlarda mermi bulunmadığı yönünde bilgi sahibi olduklarını kaydeden Güngör, "Oğlumun ölümünde ihmali olan tüm kişi veya kişilerin araştırılarak olayın aydınlanmasını istiyorum. Olayda ihmali olanlardan şikayetçiyim" dedi. Oğlunu güle oynaya askere gönderdiğini aktaran Havva Güngör, "Oğlumu vatani görevini yapması için askere gönderdim; ancak bana cenazesini gönderdiler. Bu vatan için evladı büyüttük. Neden öldüğünü öğrenmek istiyorum. Anne olarak duygularımı ifade edemiyorum. Bütün ailemiz yıkıldı. Aslan gibi evladımızı bu vatan için büyüttük. Vatana canımızı veririz ama çocuğumuz nedensiz öldü. Çocuğumuzun şehit sayılmasını istiyoruz" diye konuştu. 'KARDEŞİM ÖLDÜĞÜNDE 2 SİLAH NEDEN YANINDAYDI?' Fikriye Yalçın ise kardeşinin izne gelmesini bekledikleri gün cansız bedeninin geldiğini dile getirerek, "Hepimiz çok üzgünüz. Yıkıldık. Hepimizin psikolojisi çok bozuldu. Kardeşime ne oldu? Kardeşim neden öldü? Araştırılmasını istiyoruz. Kardeşimin intihar ettiği söyleniyor. İntihar ettiyse bile neden gerekli önlemler alınmadı? Kardeşim öldüğünde o 2 silah neden yanındaydı? Silahın boş olduğu söyleniyordu. O mermi o silaha nasıl girdi? Ayrıca kardeşimin psikolojik sorunu yoktu. Sigara, alkol kullanmazdı. Kendi halinde bir çocuktu. 3 kardeşiz. O en küçüğümüzdü. Çocuklarımı da kardeşim büyüttü. Yokluğunu kabul edemiyoruz. Savaşırken ölmedi. Şehitlik verilse acımız biraz olsun dinebilir" dedi. Ailenin avukatı Nevin Korkmaz da Abdüs Samet Yalçın'ın, vatani görevini yaparken şüpheli olarak yaşamını yitirdiğini savunup, "Bu şüpheli vefatın aydınlanması için ihmali olan tüm ilgililer hakkında Gökçeada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bununla ilgili yasal süreç başladı. İhmali olan tüm ilgililerin cezalandırılması için bu davanın takipçisi olacağız. Aileye elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu. Öte yandan Abdüs Samet Yalçın'ın, vatani görevine giderken, arkadaşları ve ailesi tarafından otogarda uğurlandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Tekbirlerle uğurlanan Yalçın'ın arkadaşları ile son kez vedalaştığı görüldü. Aile ayrıca evlatlarının fotoğraflarının bulunduğu klip hazırladı.