(Görüntülü) İnsuyu Mağarası'na 41 bin ziyaretçi

Mesut MADAN/ BURDUR, () - BURDUR'da bulunan ve 2 yıl önce başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonucu mart ayında yeniden ziyarete açılan İnsuyu Mağarası'nı 5 ayda 41 bin 458 kişi ziyaret etti.



Türkiye'nin 1965 yılında turizme açılan ilk mağarası olan Burdur'un güneydoğusundaki İnsuyu Mağarası'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Burdur- Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde bulunan İnsuyu Mağarası'nda yaklaşık 2 yıldır süren restorasyon çalışmaları tamamlandı. Mülkiyeti İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği'ne ait İnsuyu Mağarası'nın etrafında yapılan tesislerle mağara girişi, kafeterya, hediyelik eşyalar ve yöresel ürünler işletmeciliği Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Mart ayında tekrar ziyarete açılan İnsuyu Mağarası'nı 5 ayda 15 bin 565'i çocuk toplam 41 bin 458 kişi ziyaret etti.



İzmir'den geldiğini söyleyen Şule Er, İnsuyu Mağarası'nın bölgenin kültürel zenginliğini tanıtmak açısından çok önemli bir yer olduğunu belirtti. Şule Er, "İnsuyu Mağarası çok güzel. İlk defa geldim ancak biraz da hayal kırıklığı yaşadım. Göllerinde su kalmamış. Susuzluğuna çözüm bulunmasını istiyorum. Gezilmesi, görülmesi gereken bir mağara" dedi.



Ali Yaramışlı da "İzmir'den arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. İnsuyu Mağarası gerçekten görülmeye değer harika bir yer. Sarkıt ve dikitler gerçekten harika. Kültür turizmini sevenler için mutlaka görülmesi gereken bir yer. Susuz kalması biraz talihsizlik olmuş ama herkesin İnsuyu Mağarası'nı görmesini tavsiye ederim" diye konuştu.



Yıllar önce botlarla gezilen İnsuyu Mağarası'nın içerisindeki Büyük Göl ve Dilek Gölü'ndeki sular kuraklık ve çevredeki tarım arazilerinde yer altı sularının bilinçsiz kullanımı sebebiyle çekildi. İnsuyu Mağarası'nda Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından ışıklandırma sistemi yenilendi, güvenlik kamerası ve acil çağrı sistemi kuruldu, çevre düzenlemesi yapıldı.