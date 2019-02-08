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(Görüntülü) İnşaatın gece bekçisi silahlı saldırıda öldü

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatta gece bekçiliği yapan Zekai Turhal (58), şantiyede, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Turhal'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde yeğeni...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde inşaatta gece bekçiliği yapan Zekai Turhal (58), şantiyede, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Turhal'ın cansız bedeni, sabah saatlerinde yeğeni tarafından bulundu.
Olay, gece saatlerinde Yahşihan merkezindeki Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta gece bekçiliği yapan evli Zekai Turhal, şantiyeyi gezdikten sonra görevlilerin kullandığı konteynere geçti. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Turhal'ın bulunduğu konteynere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Zekai Turhal yaşamını yitirdi.
Sabah Turhal'a ulaşamayan yakınları, aynı inşaata çalışan yeğeni D.T.'yi aradı. Kulubeye giden D.T., amcasının kanlar içindeki cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler kulübeye 20 kurşun isabet ettiğini belirledi. Zekai Turhal'ın cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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