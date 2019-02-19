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(Görüntülü) İnşaatın 5'inci katında tehlikeli çalışma

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kalıp ustasının yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahta üzerinde çalışması, yürekleri ağızlara getirdi. Kentin en işlek noktası olan Trabzon Caddesi'nde inşaat...

KAHRAMANMARAŞ'ta, bir kalıp ustasının yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında, hiçbir güvenlik önlemi almadan tahta üzerinde çalışması, yürekleri ağızlara getirdi.

Kentin en işlek noktası olan Trabzon Caddesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın en üst katının kalıbının yapımı sırasında bir kalıp ustası, iskele demirlerinin üzerindeki tahtanın üstüne çıkarak çalışmaya başladı. Beline güvenlik halatı bağlamadığı görülen işçi, kendisine uzatılan tahtaları alarak, keserle üzerinde durduğu tahtaya çiviledi.

Yerden yaklaşık 20 metre yükseklikte ölüme meydan okurcasına zaman zaman tahta üzerinde de yürüyen inşaat işçisi, görenleri şaşırttı.

İki yanına güvenlik ağları gerilen inşaatta kalıp işçisi, meraklı bakışlara aldırmadan çalışmayı sürdürdü.

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