(Görüntülü) İngiliz hemşirenin bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), ()-MARMARİS'te, konakladığı otelde kalp krizi geçirip, tedaviye alındığı hastanede 10 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin'in (40) ailesi tarafından bağışlanan organlarından karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen 3 hastaya umut oldu. Erkek arkadaşı ve üç kızıyla tatil yapmak için Marmaris'e gelen İngiliz hemşire Kelly Barbara Devlin, 10 gün önce, konakladığı otelde kalp krizi geçirdi. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve duran kalbi çalıştırılan Devlin, yoğun bakıma alındı. Talihsiz kadının, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların görüştüğü ailesi, Devlin'in organlarını bağışladı. Hastane yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı görevlileri ile görüşmesinin ardından, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi organ ve doku ekibi, bugün saat 01.00 sıralarında Marmaris'teki özel hastaneye geldi. Yapılan ameliyatla Devlin'in alınan karaciğeri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, böbrekleri ise uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzman Doktoru Turgay Burucu, "Kadın hastamız, 10 gün önce otelde kalp krizi geçirmiş. Duran kalbi, yapılan müdahale ile tekrar çalıştırılıp, hastanemize getirildi. Yoğun bakım ünitesinde yapılan tedavi sırasında beyinde hasar oluştuğu tespit edildi. Hastanın, bir süre sonra da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle görüştük ve onlardan alınan onayla organ bağışı yapıldı. Böbrekler ve karaciğeri nakil için uygun bulundu" dedi. '3 KİŞİDE HAYAT BULMASINA MUTLUYUZ' Organları bağışlanan İngiliz hemşirenin babası John Devlin (65) ve annesi Barbara Devlin (65), 3 kız torunlarını İngiltere'ye götürdükten sonra bugün tekrar Marmaris'e döndü. Kızlarının tedavisi sırasındaki çabaları nedeniyle Marmaris'teki özel hastanenin doktorlarına teşekkür etmek ve Türk halkına organ bağışı hakkında mesaj vermek isteyen Devlin çifti, kamerasına açıklama yaptı. Kızının organlarının 3 kişiye hayat vereceğini söyleyen Baba Devlin, "Kızım hemşireydi ve organ bağışına çok önem veriyordu. Kızımın mutlu olduğunu biliyorum. Kızım gereksiz ölmedi, insanlara hayat verdi. Bizler de çok mutlu ve huzurluyuz. Yaşaması için büyük çaba sarf eden hastane yetkililerine teşekkür ederim" dedi. Anne Devlin de, "Organ bağışı çok önemli. Bu insanlarda kızımın hayatı devam edecek. Başarılı ameliyat sonrası kızımın hayat verdiği insanları görmeye gelerek sıkı dostluklar kuracağımıza inanıyorum" dedi. Açıklama sonrası anne ve baba doktorlara sarılıp, ağlayarak bir kez daha teşekkür etti. Bağışlanan organları ile 3 kişiye umut olan İngiliz hemşirenin süreç boyunca tüm tedavi giderlerinin, anne ve babası ile birlikte cenazesinin uçakla İngiltere'ye gönderilme masraflarının Marmaris'teki özel hastane tarafından karşılanacağı öğrenildi.