(Görüntülü) İngiliz Ellen ile Evrim'in aşkı evlilikle noktalandı

KAYSERİ'de, İngilizce öğretmeni Evrim Ünal (21) ile yaklaşık bir yıl önce internet üzerinden tanıştığı İngiliz Ellen Dunkason (21), Türk usülü düğünle hayatlarını birleştirdi.



Kayserili İngilizce öğretmeni Evrim Ünal, bir yıl önce internet üzerinden İngiliz Ellen Dunkason ile tanıştı. İkilinin ilerleyen arkadaşlıkları, aşka dönüştü. Kayak ve dağcılık sporlarıyla da ilgilenen Evrim Ünal, geçen yıl 18 Aralık'ta, ailesiyle birlikte davet ettiği genç kıza, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresinde bulunan Tekir Yaylası'nda meşaleli ve havai fişekli evlenme teklifinde bulundu. Dunkason, Evrim Ünal'ın teklifine 'evet' cevabı verince, gençlerin yüzükleri kar üzerinde takılıp, kutlama yapıldı. Genç çift, Kayseri'de bu kez düğün için bir araya geldi. Tarihi bir köşkteki düğüne Ellen Dunkason'un Londra'da yaşayan annesi Lynn (58) ve babası Ray (73) ile damadın annesi Nuray Karakaya ve yakınlarıyla çok sayıda davetli katıldı. İngiliz gelin Ellen, düğünde tebrikleri kabul etti. Ellen Dunkason'a sahneye çıkış anı, kına yakma, testi oyunu ile yöresel halay ve oyun havalarında yapması gerekenler, Ünal'ın tercümesinde anlatıldı. Yöresel kıyafet giyen Ellen, İngilizce ve Türkçe şarkılar eşliğinde dans ederek, halay çekti.



DÜĞÜNDE İNGİLİZ GELENEKLERİ DE UNUTULMADI



Türk ve İngiliz kültürünün bir arada yer aldığı düğünde gelinin annesi Lynn Dunkason tarafından hazırlanan ve bir İngiliz düğün geleneği olan kartlar davetlilere dağıtıldı. Gelenekleri hakkında bilgiler veren anne Lynn Dunkason, "İngiliz geleneklerine göre düğünlerde bir kutu oluşturulur ve bu kutu içine davetlilerden gelin ve damat hakkında düşünceleri yazmaları istenir. Ben de bir gece öncesinden özel olarak Evrim'in arkadaşlarının yardımıyla bu geleneğimizi burada uygulamak istedim" diye konuştu.



Duygularını anlatan Ellen Dunkason ise, "Çok mutluyum. Beni ne bekleyeceğini bilmiyorum. Biraz gerginim. Ama çok heyecanlıyım" dedi. Evrim Ünal da Ellen ile hayatını birleştirdiği için mutlu olduğunu belirtti.



'TÜRK DÜĞÜNLERİ ÇOK FANTASTİK'



Londra'da yaşayan emekli petrol mühendisi baba Ray Dunkason, Türk düğünleri hakkında daha önce bilgi sahibi olmadığını ifade ederek, "Türk gelenekleri, İngiliz geleneklerinden çok farklı. Buradaki düğünler çok eğlenceli ve fantastik. İnsanların müzikle uyumlu bir şekilde oynaması harika bir olay. Ben de artık doğal bir Türk dansçısıyım. Her şey çok güzeldi, düğünde çok eğlendik" diye konuştu.



Kayseri'de hoşgörülü bir şeklide karşılandıklarını dile getiren emekli bölge yöneticisi anne Lynn Dunkason, "Genel olarak her şey çok güzeldi. Türk dansları ve oyunları çok fantastikti. Biz de yapabildik. Kayseri'yi çok sevdim. İnsanlar çok sıcakkanlı, arkadaş canlısılar. Bizi çok iyi ağırladılar. Türk insanı çok misafirperver, ayrıca düğündeki kıyafetler ve renk uyumu da çok fantastikti. Türk düğünleri harika bir eğlenceye sahne oluyor" ifadelerini kullandı.



'SEVGİNİN ETNİK KİMLİK TANIMADIĞINI ORTAYA KOYDULAR'



İngiliz bir gelini olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyen Nuray Karakaya da, "Çok mutluyum heyecanlıyım. Sevginin sınır, etnik kimlik, din, dil, ırk tanımadığının en güzel örneğini ortaya koydular" şeklinde konuştu.



Kültür farkının hiçbir zaman sorun olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, "İki farklı kültür var. Ama bu iki farklı kültür, en başından beri çok güzel anlaştı. Aramızdaki kültür farkının olumsuzluklarını hiç yaşamadık. Onlar da bize, biz de onlara karşı çok sevgi doluyduk. Ortaya çıkan bu sevgi birlikteliği her şeyi yaptı. Hiç zorluk yaşamadık" dedi.



Düğün, Evrim ile Ellen'in, gecenin anısına hatıra fotoğrafı çekinmesinin ardından sona erdi.