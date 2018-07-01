(Görüntülü) İnfaz koruma memur adayları boy ölçümüne çorapsız girdi

BURSA'da, E ve H Tipi cezaevleri ile Yenişehir Kadın Cezaevi'ne sözleşmeli alınacak 10'u kadın, 55 infaz koruma memurluğu için 550 aday başvurdu. Adaylar, boy ölçümüne çorapsız girdi.



Adalet Bakanlığı tarafından Bursa'da bulunan cezaevilerine sözleşmeli alınacak 55 infaz koruma memurluğu için KPSS'den 70 ve üzeri puan alan 550 aday başvurdu. Adaylar, Bursa Adliye Sarayı Konferans Salonu'nda, İlk Derece Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ali Rıza Bir, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve Sınav Komisyonu Üyesi Hakim Selçuk Yağmur gözetiminde boy ve kilo testine tabi tutuldu. Sırayla içeri alınan adayların boylarının ölçümünde milimetreye dikkat edildi. Ayakkabı ve çorapları çıkartılan adayların boy ölçümlerine heyette bulunan görevliler, bakıp kayıtlara geçirdi.



Adaylarda, boyları ile kiloları arasında 13 kilodan fazla, 17 kilodan az fark olmama koşulu arandı. Buna göre 1,70 metre boyundaki bir adayın 53- 83 kilo, 1,80 metre boyundaki bir adayın da 63- 93 kilo arasında olması gerekiyor. Bu kuralı öğrenen adaylardan bazıları, fazla kilolarından kurtulup ’13-17 fark’ şartına uyabilmek için rejim yaptıklarını söyledi.



Adaylar arasında en ideal ölçülere sahip olanların güvenlik soruşturmaları yapılıp, Eylül ayında mülakata alınacağı bildirildi. Mülakatla belirlenecek 10’u kadın, 55 infaz koruma memuru Bursa E Tipi ve H Tipi ile Yenişehir Kadın cezaevlerinde sözleşmeli olarak göreve başlayacak.

