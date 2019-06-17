(Görüntülü) İnegöl'de sağanak ve dolu (EK)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), () - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sağanak ve dolu etkili olurken, alt geçit ile tüneller suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu da, araçlar hasar gördü. İnegöl'de, öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Alt geçit ve tüneller, kısa sürede suyla doldu. Ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü. Yağış sırasında yolda olanlar ise dükkanlara ve saçak altlarına sığındı.