Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor. Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor.
(Görüntülü) İncirli alt geçidini su bastı araçlar mahsur kaldı
Araçlarda bulunanlar kurtarılmayı bekliyor. Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK-İSTANBUL İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bazı araçlar mahsur kaldı. Araçlarda...
17 Haziran 2018 Pazar 13:04
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