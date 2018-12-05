(Görüntülü) İnci kefaline uydu takibi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen endemik tür inci kefali, uydudan takip ediliyor. Balık yoğunluğunu uydudan aldığı verilere göre hesaplayan Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, bu bilgiyi de balıkçılarla paylaştığını söyledi.Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefali, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı su kaynaklarına göç ediyor. Göç sırasında suyun akışının tersine uçarcasına hareket eden kefaller, görsel bir şölen sunuyor. Yumurtalarını tatlı sularda bırakan balıklar, geri dönüyor. Son yıllarda alınan tedbirler sayesinde popülasyonu önemli ölçüde artan inci kefali, Van Gölü çevresinde yaşayan binlerce aileye de geçim kaynağı oluyor.14 BİN İNSANIN EKMEK KAPISIİnci kefalinin 14 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirten Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "1900'lü yıllardan sonra doğal kaynaklar üzerindeki baskı, dünyanın geçmiş tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek seviyeye çıkmıştır. Bugün, gün geçmiyor ki bir balık stoğunun çöktüğünden haberdar olmayalım, bir canlı türünün kaybolduğunu öğrenmiş olmayalım. Van Gölü'ndeki inci kefali stoğu, buna çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Bölgede 14 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor" dedi.BALIĞA UYDU TAKİBİİnci kefalini uydudan takip etiklerini belirten Dr. Akkuş, "Balıkçılıkta en önemli çıktıların başında, özellikle son günlerde artan yakıt fiyatları oluşturuyor. Çünkü balıkçının balığı avladığı sıradaki harcamış olduğu yakıt miktarı, balıktan elde edeceği geliri geçmemesi lazım. Van Gölü 3 bin 712 kilometrekarelik Marmara Denizi'nin üçte biri kadar büyüklüğünde devasa bir ekosistem. Bir ucundan bir ucunu görmeniz mümkün değil. Biz balıkçılarla sürekli irtibat halindeyiz ve balığın yerini takip ediyoruz. Balığın yerini belirlemede uydu görüntülerini kullanıyoruz" dedi.'HOCAM BALIK NERDE?'Balıkçıların kendilerini arayıp, balıkların yerini sorduğunu belirten Dr. Akkuş, "Aldığımız uydu görüntülerinde klorofil a ve sıcaklık verilerini elde ediyoruz. Klorofil a, sıcaklık ve derinlik haritalarını çakıştırdığımız zaman uzun yıllardır balığın davranışını zaten biliyoruz. Bu verilerle beraber Van Gölü'nde etkili bir balıkçılık olmasını sağlıyoruz. Balıkçılar har hafta arayıp, 'hocam balığın yeri nerede?' diye soruyor. Biz de uydu görüntülerini alırız, balığın yerini belirleriz. Böylelikle fazla yakıt harcamadan balığın yerini balıkçılara söyleriz. Ve bu şekilde etkili bir balıkçılık yapılmasını sağlarız. Doğal kaynaklar, korumanın yanında ekonomik faydalarının da ön planda olduğu kaynaklardır. Dolayısıyla doğal kaynaklardan yine sürdürebilir bir şekilde faydalanırken en az giderle maksimum geliri hedefliyoruz"