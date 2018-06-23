Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Maltepe'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra içeri alınıyor. Mitinge gelenlerin Türk bayrakları ile Atatürk ve İnce'nin fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. Miting nedeni ile Maltepe Sahil yolu kısmen trafiğe kapalı durumda.
(Görüntülü) İnce'nin Maltepe mitingi: Alanda toplanmalar başladı
Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Maltepe'de yapacağı miting alanında toplanmalar başladı. İstanbul'un çeşitli semtlerinden deniz ve karayolu ile miting alanına gelenler, arama noktalarından sonra...
23 Haziran 2018 Cumartesi 11:35
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