(Görüntülü) İmamoğlu Üsküdar'da konuştu

Gökhan ÇELİK – Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, “Sizden istediğim 23 Haziran’da, hem herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Bu 4-5 gün çalışın. Sıhhati yerinde olanlar bize sandıklarda eşlik etsinler. Güvenliğe katkı sunsunlar. Artık bugün itibari ile söylüyorum. Her şey çok güzel oldu zaten” dedi. Ekrem İmamoğlu,Şişli'de bir otelde kendilerini ''Demokrat Ülkücüler'' olarak tanımlayan ve eski siyasilerden oluşan bir grupla bir araya geldi ve bu toplantının ardından Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'ndeki Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu'na geçti. Burada seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara seslenen İmamoğlu, şunları söyledi: "Birileri sağda solda ağlayacak, bağıracak, çağıracak, bana laf yetiştirecek, yok diyecek yayındı, oydu buydu diyecek. Gülün, geçin. Mümkünse, Pazar günü akşamına kadar televizyon falan da izlemeyin. Niye biliyor musunuz? Ben de çıkmayacağım zaten TV'lere. İzlemeye de gerek yok zaten 4-5 gün. Şundan dolayı. Çok kötü cümleler kuruyorlar. Komik duruma düşenler var, görüyorum. Onun için sizlere tavsiyem, kalan 4 gün içerisinde çalışalım. İnsanların desteğini talep edelim. İnsanların bu sürece aldanmalarını engelleyelim. Oyları değişmeyebilir ama gönüllerini alalım. Hiç kimse oylarından dolayı bizim rakibimiz değil. Biz, milletçe biriz. Onlar, ne kadar bölerse bölsün, biz tam tersiniz yapacağız. Kollarımız geniş. Kucakladıkça kucaklayacağız'.' İmamoğlu, “Sizden istediğim 23 Haziran’da, hem herkesin oy kullanıp kullanmadığına bakın. Bu 4-5 gün çalışın. Sıhhati yerinde olan bize sandıklarda eşlik etsinler. Güvenliğe katkı sunsunlar. Artık bugün itibari ile söylüyorum. Her şey çok güzel oldu zaten” ifadelerini kullandı. DEMOKRAT ÜLKÜCÜLERLE Ekrem İmamoğlu, Üsküdar'daki ziyaretinden önce de Şişli'de bir otelde, siyasette aktif rol alan ancak şimdi hiçbir siyasi partiyle bağı bulunmadığı belirtilen ve kendilerini, ‘Demokrat ülkücüler’ olarak tanımlayan grupla bir araya geldi. Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu'na, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sonrası yaptığı açıklamada İmamoğlu, şunları söyledi: "Burada bugün sohbet ettiğimiz ülkücü camianın değerli üyeleriyle hem karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk hem de İstanbul'un eksiklerini, sıkıntılarını konuştuk. Aynı zamanda, yaşadığımız bu ikinci seçimin sadece yerel bir seçim değil, bir demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizdik. Bu yönleriyle fikir birliğine vardığımız birkaç hususu belirmek istiyorum. Öncelikle, milli ve manevi değerlerimizin elbette sohbeti yapılabilir, elbette karşılıklı fikir alışverişinde bulunabiliriz ama bizim için asla bir siyasi malzeme olmayacaktır. Bu anlamda biz milletimize ve bizi bir arada tutan değerlerimize güveniyoruz. Bunların, siyasi artı noktasında da hiçbir parti tarafından kullanılmamasını, konuşulmamasını, duyguların yarıştırılmaması gerektiğini belirttim. Bu konuda da aslında aynı fikre sahibiz katılımcılarla. Bu bir yerel seçimdir ve İBB'nin bugün yaşadığı sorunlardan, partizanlıktan, israftan, sadece İstanbul'u ve İstanbulluyu değil, bir avuç insanı düşündüğü kavramlardan kurtulması içindir. O bakımdan biz, kapsayıcı, herkese bu şehrin insanı gözüyle bakan, etnik köken ve inanç ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayan bir demokrat yönetim anlayışıyla göreve layık olduğumuzu düşündük ve ifade ettik. Kendileri de bize, destek olma konusundaki fikirlerini beyan ettiler. Demokrasi mücadelesi kısmında da seçme hakkını kullananların haklarının gasp edildiği hukuka aykırı dönemin sona erdirilmesi noktasında yaşadıklarımızı ifade ettik. Desteklerini ifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz ülkücü camiaya, burada olan temsilcilerine. Toplumun her kesimini temsil edecek bir belediyecilik anlayışı bizim yol haritamızdır.'' İmamoğlu, ''Birkaç saniyeliğine boksör olacağım'' diyerek, toplantıya katılan grup içinde yer alan WBC gençler, WBF kıtalararası dünya birinciliklerini elinde bulunduran milli boksör Alptuğ Öner'in eldivenleri ve şampiyonluk kemerleriyle poz verdi ve şunları söyledi: ''Gerçek başarıların, sporcuların yanındayız. Bilgim var başarılarınızdan. Dünyanızdan, bakışınızdan da bilgim var. Tebrik ediyorum." dedi.