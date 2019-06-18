(Görüntülü) İmamoğlu, Ulaşım Çözümleri toplantısında konuştu -1

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ- Can EROK/İSTANBUL, () CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ulaşım Çözümleri Toplantısı"nda konuştu. Toplu taşıma ile ilgili projelerini anlatan İmamoğlu, ““Biz bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız" dedi.







Ekrem İmamoğlu, sabah muhtarlarla buluştuğu Şişli'deki bir otelde, öğleden sonra da şoför esnafıyla bir araya geldi.





"YAHU SARILSANA BANA. BEN DE SANA SARILAYIM"







AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, “Ben bu millet kucaklaşsın istiyorum. Bakın bu kardeşiniz sayesinde 17 yıl sonra rakibimle sizleri konuşurken göstermek durumunda kaldım. Bana borçlu. 4 aydır yalvarıyorum. Bugün de bana laf yetiştiriyor. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Rahmetli Özal'a anmaya gittiğimde anıt mezarda yolda kendini görünce arabadan indim. Neden biliyor musunuz. Saygımdan. Kendisine doğru gidip tokalaşmak istedim. Ben ona sarılmak istediğimde, beni görünce elimi tuttu mu tutmadı mı hemen gitti. Yahu sarılsana bana. Ben de sana sarılayım. Göreceksiniz, ben, benim gibi düşünmeyen insanlarla önce konuşmayı ve konuşturmayı bu şehre alıştıracağım. Benim gibi düşünmeyebilir. Önemli değil. Bana laf yetiştirmesine gerek yok" diye konuştu.





“BELEDİYE OLARAK ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKACAĞIZ"







Ulaşım sorunları hakkında konuşan İmamoğlu, “Biz bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız" şeklinde konuştu.





“AMACIMIZ İSTANBULULARIN TOPLU TAŞIMA HAREKETLİLİLĞİNİ ARTTIRMAK"



Ulaşıma yönelik projelerinden de bahseden Ekrem İmamoğlu, “Kenti birlikte yöneteceğiz. Ulaşımda birlikte çalışacağız. Toplu taşımayı geliştirecek, kalite, konfor ve güvenliği artıracağız. Bunun için öncelikle belediye kurumsal yapısı içinde temsiliyeti artıracağız. Bu amaçla; 3T (toplu taşıma teşvik) planı hazırlanacak, UKOME'de alt komisyonlarda etkin temsiliyetinizi sağlayacağız, Ulaşım Daire Başkanlığı'nda odalar ve özel taşımacılar müdürlüğü kuracağız. Özel taşımacılara eğitim desteği vereceğiz. 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Her sene, özel taşımacılar ile birlikte toplu ulaşım kurultayı gerçekleştireceğiz. Söz vermiş olduğumuz indirimli taşımaların, ücretsiz yolculuklara yapılan ilavelerin mali yükünü biz karşılayacağız. Esnafa yeni bir yük vermeye değil, yükünü hafifletmeye geliyoruz. Hiçbir kaybınız olmayacak, hepsini sübvanse edeceğiz. Amacımız, İstanbulluların toplu taşıma hareketliliğini artırmak, toplu taşımaya alıştırmak. Sizler sadece işinizi daha güvenli ve konforlu yapmayı kendinize dert edinin, belediye olarak sizin yükünüzü paylaşma konusunda samimiyiz" ifadelerini kullandı.





“OTOGAR İŞLETMESİNİ PROFESYONEL VE VATANDAŞ ODAKLI HALE GETİRECEĞİZ"



İmamoğlu, “İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacağımızı belirtmiştik. İki yaka arasındaki yolculukları regüle etmek, gereksiz zaman, para ve yakıt kaybını önlemek, trafik yoğunluğunu azaltmak adına çalışmalarımız olduğunu sizler ile paylaşmıştık. Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceğiz. Ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koymuş olduğumuz yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar, mevcut esenler otogarının bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceğiz. İstanbulluların sıkıntı yaşamaması ve belediye gelirlerinin korunması adına gereken tüm çalışmaları yapacağımızı tekrar taahhüt ediyoruz. Otogar işletmesini profesyonel ve vatandaş odaklı hale getireceğiz. Şehirlerarası otobüsler için çalışma koşullarını iyileştireceğiz. Günün sakin saatlerinde FSM kullanılabilecek. Otobüslerin dinlenme ve bekleme koşulları iyileştirilecek" dedi.





“MEVCUT MALİ YÜKLERİMİZİ HAFİFLETECEĞİZ"



Konuşmasında son bölümünde 23 Haziran'dan sonra yapacaklarını anlatan Ekrem İmamoğlu, “Kentin sorunlarına hakimiz, dinliyoruz, inceliyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Uzman ve nitelikli bir ekip ile çalışacağız. Kentin ulaşım yönetiminde hep birlikte olacağız. Bütüncül bir yaklaşım ile planlı ulaşımı hayata geçireceğiz. Belediye ile sektör iş birliği içinde çalışacak. Sadece ceza kesen değil, uyaran ve iyileştiren yönetim olacağız. Köprü geçişlerinde taşıma esnafından köprü ücreti alınmaması için girişimde bulunacağız. Toplu taşıma kullanım ve kalitesi yükselecek. Diyalog ve işbirliği dönemi başlayacak. Ek bir maliyet getirmeden ekmeği büyüteceğiz. Mevcut mali yüklerinizi hafifleteceğiz. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayacağız" dedi.





“SEKTÖRÜN EKMEĞİNİ BÜYÜTMEYİ VE PAYLAŞMAYI İSTİYORUZ"



İmamoğlu konuşmasına, “İstanbul'da ulaşım sorunlarının çözümünde en etkin payın sizler ile birlikte yapacağımız bu çalışmalarda olacağına inanıyorum. Ulaşıma sadece bir trafik sorunu, geç gitme sorunu olarak bakmıyoruz. Ulaşımın bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunu, toplu taşımadan, özel araç kullanımına, kent lojistiğinden, şehirlerarası yolcu taşımacılığına, dolmuştan, kamyon taşımacılığına kadar tüm unsurları ile birlikte ele alınması gerektiğini söylüyor ve tüm hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Sektörün bileşeni olan sizleri dinlemeyi, sorunları birlikte tespit etmeyi, birlikte çözüm bulmayı, taşın altına elimizi birlikte koymayı, birlikte kazanmayı, birlikte oturup konuşmayı önemsiyoruz. Ulaşımda sorumluluk sahibi olanların da, yolcuların da ulaşımda fırsat eşitliğinden faydalanmasını istiyoruz. Sektörün ekmeğini büyütmeyi ve paylaşmayı istiyoruz" sözleriyle son verdi.