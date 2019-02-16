(Görüntülü) İmamoğlu servisçileri ziyaret etti

Yüksel KOÇ / İstanbul - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Ataşehir'deki dernek binasına giden İmamoğlu, burada bir süre dernek başkanı Hamza Öztürk ve dernek yöneticileri ile görüştü. "BİR KİŞİ MÜRACAAT ETTİ" Dernek Başkanı Hamza Öztürk, derneğin sorunlarına ilişkin bir dosyayı İmamoğlu'na sunduktan sonra, "İlk başta rehber personelimizin sorunu var. 22 yaşında ve lise mezunu diye bir şart koymuşlar. Arkadaşlarımla birlikte Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye bölgelerine bakan İstanbul İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaat ettik; bin 500 tane hostes arıyoruz diye. Müracaat eden bir kişi, onun da psikolojik sorunları var" dedi. Başkan Öztürk üyelerinin en büyük sorununun da plaka tahdidi sorunu olduğunu söyledi. "4 YILDA BİZ ORADA 4 BİN İNSANA İŞ BULDUK" Söz alan İmamoğlu, "Bin 500 talebe bir kişi geliyor diyorsun. Eğer iyi denkleştirilmezse böyle bir hayal kırıklığı ile karşı karşıya kalırsınız. Bir kariyer merkezi kurduk, 4 yılda biz orada 4 bin insana iş bulduk. 40-45 bin insanın da bizde kişisel bilgileri var. Çözüm noktası konusunda en büyük ortağınızın belediye olması gerekli" dedi. Ekrem İmamoğlu, daha sonra derneğin önünde bekleyen esnafa seslenmek için seçim otobüsünün üstüne çıktı. İmamoğlu, "Bizde size karşı tehdit olmayacak tahdit olacak. Uzun yıllardır sorununuzu biliyorum. Bu sorun, mevcut belediyeyi yöneten insanlar tarafından üretilmiş bir sorundur. Sizi tehdit eden, sizin ekmeğinize ortak olmaya çalışan bir yönetim asla olmayacağız. Ama sizden bir şey isteyeceğiz; güvenli, konforlu ve huzurlu bir hizmet isteyeceğiz" şeklinde konuştu. İmamoğlu, daha sonra seçim otobüsünden inerek esnaf ile fotoğraf çektirdi.