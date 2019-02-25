(Görüntülü) İmamoğlu seçim çalışmalarını Şişli'de yürüttü

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde önce Şişli'de Kuştepe Roman Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu, ardından Darülaceze'ye geçerek, yaşlıları ziyaret etti. Buradan Fatih Camii'ne geçen İmamoğlu, ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı. Şişli'ye dönüp, Feriköy'de pazar ziyareti yaptı. Pazardan sonra Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte Şişli seçim irtibat bürosunu açan İmamoğlu, noktayı, Kurtuluş son durakta halka hitap ederek yaptı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde önce Şişli'de Kuştepe Roman Çiçekçiler Derneği üyeleri ile buluştu, ardından Darülaceze'ye geçerek, yaşlıları ziyaret etti. Ardından Fatih Camii'ne geçen İmamoğlu, ünlü tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından soluklanmak için bir kafeye geçen İmamoğlu, burada vatandaşlarla sohbet etti. Fatih'ten tekrar Şişli'ye geçen İmamoğlu, Feriköy'deki kapalı semt pazarındaki esnafı ziyaret etti.





“EKREM VE MUAMMER B AŞARACAK"



İmamoğlu, Feriköy Pazarı'nın ardından, Şişli Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yapmak üzere Kurtuluş Caddesi'ne geçti. Burada, İmamoğlu ve Keskin'e, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katıldı. "Şehirler de insanlar gibidir" diyen Büyükerşen, kentlere özel ilgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Büyükerşen, "Ekrem ve Muammer başaracak. Ben de onlara hocaları olarak destek vereceğim" dedi.





"İSTANBUL'UN KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİNİ SAMİMİYETLE ÇÖZECEĞİZ"



İmamoğlu'nun Şişli programını, Kurtuluş son durakta vatandaşlara yaptığı konuşmayla noktaladı. Buradaki seçmenlere hitap eden İmamoğlu, “İstanbul'un kentsel dönüşüm meselesini samimiyetle çözeceğiz. Masanın en güçlüsü, malikler olacak. Şişli, çok merkezi bir yer ve vitrine konulan semtleri var. Şişli'nin her semti, vitrin olacak. Sözünün eri bir arkadaşınızım. Beraber çözeceğiz. Şişli'de bir talihsizlik yaşanıyor. Emekçi kardeşlerimizin haykırışlarını makul karşılıyoruz. Sorunları çözümsüz değil. Haklarının çözümü olacak. Anlayışlarını arttırsınlar. Bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapacağız. Sesimizin karşılık bulacağını umuyorum. Biz, çalışanın emeğiyle oynayan bir anlayış değiliz. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Çalışanlarımızı severiz. Onlara parmak gösterip tehdit etmeyiz. Liyakat bizim için çok önemli" diye konuştu.







“BİZ KAZANACAĞIZ"



Seçim turu kapsamında 21 ilçe gezdiğini kaydeden İmamoğlu, “Biz kazanacağız. Diyecekler ki 'İyi ki bu adam kazanmış. Belki de bir dahaki sefere buna oy vereceğim' diyecekler. Yolumu çeviriyorlar 'Bize gel' diyorlar. Ha ben size gelmişim, ha siz bana gelmişsiniz. 16 milyon insan bizim için vatanseverdir. Hepsinden oy istiyorum. Bu ülkenin 82 milyon vatansever insanı var. Hepsiyle doya doya kucaklaşacağız. Güzel anlar, güzel yaşanacak. Huzurlu, güvenli, barış içinde bir Şişli vadediyorum. Lütfen çalışın ve sürece katılın. Hepinizi sürecin kahramanı olmaya davet ediyorum" dedi.