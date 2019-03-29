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(Görüntülü) İmamoğlu Pendik ve Tuzla'da konuştu

Çağatay KENARLI-Tuba KARA/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde miting düzenledi. İmamoğlu Pendik...

Çağatay KENARLI-Tuba KARA/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Pendik Çamçeşme Mahallesi ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde miting düzenledi.

İmamoğlu Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde yaptığı konuşmasında, İstanbul'da barışı, sevgiyi ve huzuru temsil edeceklerini ifade ederek, “Kimseyi dışarıda bırakmadan sahipleneceğiz. Herkesi kucaklamaya geliyorum. Yüzünüz asık, bundan sonra yüzünüz gülecek demiştim. Şimdi meydanlarda yüzleriniz gülüyor. Bu şehirde yoksulluk, işsizlik, çevre yoksulluğu var, imar, plan ve mülkiyet sorunları var bunların hepsini tek tek birlikte çözeceğiz" dedi.

 

İNANÇ, MİLLEYETÇİLİK VE ADAMLIK ÖLÇEN ALET YAPMIŞLAR

İmamoğlu daha sonra seçim otobüsüyle Tuzla Aydınlı Mahallesi'ne geldi. Burada da yaptığı konuşmasında, “Bir alet bulmuşlar inançlarınızı ölçüyor. Bir alet bulmuşlar milli duygularınızı ölçüyor. Çok mu milliyetçi az mı milliyetçi? Bir alet daha bulmuşlar neymiş efendim adamlığı ölçüyormuş. Kibir ve nefret yüzünden oluyor bunlar. Kibri ve nefreti evinize sakın sokmayın" diye konuştu. 

İmamoğlu daha sonra Tuzla ile ilgili projelerini anlatarak konuşmasını tamamladı. Mitinge katılan vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını açarak kısa bir gösteri yaptı.

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