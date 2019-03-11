(Görüntülü) İmamoğlu Pendik'te miting düzenledi

İstanbul,() CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te miting düzenledi. İmamoğlu, "Bugün vatandaşın en büyük sorunu yoksulluk, en büyük sorunu işsizlik, çevre... Mülteci sorunu var bu şehrin. Bu sorunlarla ilgili en ufak bir adım atmadılar. Hiçbir çözüm olmadılar. Her konuda çuvalladılar. Niye biliyor musunuz? Gözünüzü boyadılar. Yol dediler, köprü dediler. İnsanını unuttun mu yaptığın hiçbir işin önemi yok. Benim 5 gencimin 2'si işsizse gerisi boş" diye konuştu.