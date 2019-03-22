Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu, CHP Üsküdar Belediye başkan adayı Ahmet Kılıç ile gazeteci Uğur Dündar eşlik etti. Vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet eden İmamoğlu, buradakilerle fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü) İmamoğlu'ndan Üsküdar'da pazar ziyareti
Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-SEÇİM çalışmalarını Üsküdar'da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Bahçelievler'deki semt pazarını gezdi. İmamoğlu'na ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu,...
22 Mart 2019 Cuma 17:43
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