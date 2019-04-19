(Görüntülü) İmamoğlu: Kandilini kutladım -2

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.





"KANDİLİNİ KUTLADIM"



Ekrem İmamoğlu'na, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması soruldu. İmamoğlu, "Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu millete hizmet eden iki makam sahibiyiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Bunu her zaman uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, kucaklaşırım, bu ülke adına bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım" dedi. İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dedi mi size?' sorusuna, "Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı" yanıtını verdi.





"AÇIKLAMADAN MEMNUNUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir' açıklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabiki soğusun, huzu olsun barış olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı. Bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunun olan açıklamadan" diye konuştu.





"DUYUM DEĞİL, DAHA ÖTESİ TESPİTLERİMİZ VAR"



Belediyede teftiş kurulunu görevlendirmesi konusunda İmamoğlu, "Özellikler 31 Mart ile 18 Nisan arasında, duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak. Verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim öyle odayla, kozmik odayla işimiz olmaz. Onu koruyoruz 16 milyon adına. Kamuya açık olma sözü verdik. Kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için grevdeyiz. Umuyorum devletimize ve milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Ama dediğim gibi ne yazık ki bazı tespitlerimiz var" diye konuştu.