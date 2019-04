(Görüntülü) İmamoğlu İBB çalışanlarının 1 Mayıs'ını kutladı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. İmamoğlu, “Emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.



İBB'nin Saraçhane'deki hizmet binasının avlusunda toplanan çalışanlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, “Bizimle çalışmak benim şahsıma hizmet etmek asla değildir. Zaten zihninde benim şahsıma hizmet etmeyi koyan birisi varsa yanlış yoldadır. Ben ki, şu anda İBB başkanıyım. Burada çalışan arkadaşıma, her bir ferdin kendisini milletine adamasının, kendi emeğini bu şehre harcamasının mutlak şart olduğunu duyurdum. Dolayısıyla emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.





“1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI, EMEĞİN VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜN HERKESE KUTLU OLMASINI DİLİYORUM"



İmamoğlu, “Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşlarınızın karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi son damlasına kadar harcayın. Zira bu şehirde yaşayan insanların ancak böyle helalliğini alırsınız. İşçi bayramı emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs'ta yarın törenler var. İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerinde var. Burada sendikalarımızın genel başkanları ve temsilcileri var. Bu bayramda en sıhhatli şekliyle mesajların en güçlü şekilde verildiği bir eğlenceye aynı zamanda dayanışmaya, kol kola olmaya dönüştüğü bir gün olmasını diliyor ve gerçekten 1 Mayıs işçi bayramını, emeğin ve dayanışma gününün herkese kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İBB'nin avlusundayken, burada çalışırken 15 Temmuz'da haince yapılan darbe girişiminde burada yaşamını kaybeden çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.





“YARIN BAKIRKÖY'DE BULUŞMAK ÜZERE"



İmamoğlu, son olarak, “Türkiye'de çalışan emekçiler tüm toplumsal süreçlere de duyarlı olmalılar. Hak ve hukuk arayışında haklının ve hukuk arayışında olanın yanında olmasını bilmeleri gerekir. Aksi taktirde 'bugün sana yarın bana' misali, bir şekilde dönemin dönemden hesap sorduğu süreçler, bu ülkede ne yazık ki, hepimizi sıkıntıya sokar. Hak, hukuk ve adalet kavramlarına hayatı boyunca inanmış, hak yememeye itina göstermiş, kimseye de hakkını yedirmemeye itina göstermiş birisi olarak, sizlerin haklarının her zaman takipçisi olacağımı duyuruyorum. Bugünün özeti Yunus Emre'nin şu sözünde çok derinden saklıdır. 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.' Adilce paylaşmanın ve milletçe asla bölünmemenin günlerinde hep birlikte yaşamak dileğiyle tekrar 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun diyorum. Yarın Bakırköy'de buluşmak üzere" şeklinde konuştu.





“BURADA BİR EKSİKLİK VARDI ONU TAMAMLADIK"



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından makamına gelirken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na ilk olarak, hizmet binasının tabelasına eklenen “T.C. ibaresinin eklenmesi soruldu. İmamoğlu bu soruya, “T.C sürpriz olmamalı Türkiye cumhuriyeti sevdamız. Vatanımızı tanımlayan en değerli isim. Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye cumhuriyet yaşayanıyız. Demiştim T.C.yi çok seviyorum. Onun için burada bir eksiklik vardı onu tamamladık." Şeklinde yanıt verdi.





“VATANDAŞIMIZI MEMNUN EDECEK MAKUL FİYATLA VATANDAŞIMIZA PİDESİNİ SUNACAĞIZ"



İmamoğlu daha sonra Ramazan pidesinin fiyatları ile ilgili sorulan soruya da “Pide fiyatları ile ilgili biliyorsunuz yetkili olan kurum belediye değil. Ancak belediye olarak şunu yapabiliyoruz. En azından vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına halk ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım umuyorum vatandaşımızı memnun edecek makul fiyatla vatandaşımıza pidesini sunacağız. Ama diğer hususla ilgili esnafların ve odanın yaptığı çalışmayı özellikle ticaret odasının meclisini sunulduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum o da bu hafta açıklanır ama biz halk ekmek ile vatandaşımızı daha önceki yıllarda nasıl hizmet veriyorsa vermeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.