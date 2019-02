(Görüntülü) İmamoğlu: Herkesin başkanı olacağım

Harun UYNAIK-İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeli'de esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu seçim turu kapsamında bugün Sultanbeyli ilçesini ziyaret etti. İmamoğlu Çamlık Caddesi'nde Van Bahçesaray Derneği üyeleri ile Teferrüç Mevkii'nde ise Varto Kıraathanesi'nde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.





"HER SİYASİ PARTİNİN OYUNA TALİBİM"



İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Ben, belediye başkanı olduğum gün itibariyle herkese eşit davrandım. Herkes memnun oldu. Seçimi kazanmak için her yol mubahtır anlayışına karşıyız. Herkesin kalbini kazanmaya yönelik bir süreç yöneteceğiz. Bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları, anneleri, işsizleri var. En önemli 2 sorun, pahalılık ve işsizlik. İstanbul bunu çözemezse Türkiye büyük bir sıkıntının içine girer. Kimseyi dışarda bırakmıyoruz. Her siyasi partinin oyuna talibim. Burada bir arkadaşımız, 'HDP'liyim ama sana oy vereceğim' dedi. CHP'li ve İYİ Partili vatandaşın sorununu çözeceğim gibi HDP'linin de Saadet Partili'nin de AK Partilinin de MHP'linin de Vatan Partili'nin de sorununu çözeceğim. Ben, herkesin başkanı olacağım" dedi.





"BAŞKA İNANÇLARA SAYGI GÖSTEREN BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"



İmamoğlu daha sonra Pir Sultan Abdal Cemevi Dayanışma Yemeği'ne katıldı. İmamoğlu, "Sultanbeyli'de sizlerle gönül gönüle olmaya geldim. Soluklanmaya geldim. Gönlüme sizden güzel duygular katmaya, enerji almaya geldim. Moral kazanmaya, buradan çıkarken coşa coşa koşmaya geldim. Annemin yüzüne baktığım zaman, hata yapmamam gerektiğini görürüm. Hatadan korunmaya çalışırım. Babamda da ayrı bir şefkat vardır. Ondan güç bulurum. Anne ve baba, bir insan için çok kıymetlidir. Toplumun bazı değerleri vardır. Alevi vatandaşlarımızın dünyaya bakışı benim derin vicdanımı temsil ediyor" dedi.



İmamoğlu "Cemevi ziyaretlerinde huzur bulurum. Derin bir Anadolu hissederim. Cami de bir cemevi de bir. Başka inançlara saygı gösteren bir belediye başkanı olacağım. Cemevlerimizin farklı ihtiyaçları konusundaki sıkıntılarını da biliyorum. Beylikdüzü'nde, kamuya ait bir arazide cem evi projesi yarışması düzenledik. 150'ye yakın proje katıldı. Birinci projeyle ilgili kamu ihalesi yaparak cem evimizi başlattık. Tamamı belediye imkanlarıyla yapılan ilk projedir. Bu bir lütuf değil. Kamunun ve kurumların Alevi vatandaşlarımıza borcu vardır. Burada yapacağınız Cemeviniz de bize emanettir. Hiç endişeniz olmasın. Kazanalım, çok güzel şeyler yaşayacağız"