(Görüntülü) İmamoğlu Beykoz'da konuştu -2

Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, () CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'da ziyaretlerde bulundu. Burada açıklama yapan İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayarak, "Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşanmasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi.



İmamoğlu, Beykoz, Çavuşbaşı Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Burada konuşan İmamoğlu, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarını kınayarak, "Çok üzücü. Hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Çok acı, çok vahşi bir olay. Kınıyoruz. Bazı tehdit gibi bir takım şeyler duyuyoruz. Öncelikle hiç kimse bizim memleketimizi tehdit edemez. Tam da o anda biz her konuda kol kola oluruz. Bu olaylar bizi üzüyor. Özellikle inanç üzerinden gelişince daha da üzücü oluyor. Yaradan hiç kimse bir birini öldürsün diye kimseyi yaratmadı. Barış içinde olsunlar diye yarattı. Hangi inançtan olursa olsun insanlar birbirine saygı duyması gerekir. Acıyı paylaşıyoruz, bir daha dünya böyle acı olaylar yaşanmasın istiyoruz. Tekrar ifade ediyorum kimse bu ülkeyi, bu ülkenin yöneticilerini hiç kimse tehdit edemez. Tehdit ettiği anda da hep birlikte kol kola oluruz" dedi.



İmamoğlu, daha sonra Çavuşbaşı Meydanı'nda halka hitap etti. İmamoğlu, vatandaşlara seçildiği takdirde Beykoz'un imar sorununun çözeceği söyledi. İmamoğlu, konuşmasında Yeni Zelanda'daki saldırıya değinerek, "Yeni Zelanda'da canımızı sıkan acı bir haber aldık. Onlarca Müslüman kardeşimizin canına, ne yazık ki affedersiniz bir sapık tarafından kıyıldı. Bu sapkın davranışı nefretle kınıyorum. Saldırıda kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Umuyorum, Allah dünyaya bu tür acıları, hiçbir yerde hiçbir coğrafyasında göstermesin. Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Biz, o güzel ceddin, Fatih Sultan Mehmet'in o anlayışının evlatları, torunlarıyız. Bu şehri fethettiği zaman dünyaya insanlık dersi vermiş. Dünyaya barış, vicdan, akıl dersi vermiş. Bu şehirde yaşayan herkesi kucaklamış. Herkesi inancı ile baş başa bırakmış ve bir padişah olarak demiş ki 'sizin teminatınız benim' demiş" diye konuştu.

İmamoğlu, "Bugün Beykoz'dayız. Yerel seçimlere az bir zaman kaldı. Bu mahalle dünya güzeli. Her yeri yeşil. Beykoz'un enerjisi yüksek. Tapu, kentsel dönüşüm plan gibi konular ile meşgul eden, çözeceğim diyerek tekrar tekrar oy verdiğiniz insanlar ile ilgili şunu söyleyeceğim. Gönderin gitsin, emekli edin gitsin kardeşim. Koruma mesafesi, kamulaştırma konularında her gittiğim ilçenin raporuna çalışıyorum, dersime çalışıyorum. Enerjim yüksek. Sorunlarınızı hissediyoruz. Sorunlarınızı bilen ve bu süreci taşıyacak bir belediye başkan adayınız var. Her aşamayı beraber konuşacağız. Vatandaşın ve kamunun çıkarını konuşacağız. Vatandaşın çıkarını konuşacağız, belediyenin çıkarını konuşmayacağız. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın çıkarını konuşmayacağız. Buranın doğallığı Beykozlunundur, bizim tek hesabımız Beykozluyu mutlu etmek. Beykoz'u pilot bölge ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.