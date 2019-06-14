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(Görüntülü) İmamoğlu: 24 Haziran'dan sonra ilk yurt dışı gezimi Balkanlar'a yapacağım

Berna YILMAZ-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu.  Dernek binası önünde karşılanan İmamoğlu,...

Berna YILMAZ-Onur MERİÇ/İSTANBUL,()-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ndeki Bosna Sancak Derneği'nde göçmen vatandaşlarla buluştu. 

Dernek binası önünde karşılanan İmamoğlu, “En güzel kürsü insanın yüreğidir. Bu şehrin geleceği çocukları. Onun için ben çocukların yüreğiyle size hitap etmiş olayım. Milletçe üzüldüğümüz, acısını paylaştığımız, büyük acılar yaşayan bizim geçmişimden gelen büyük ağlarımızın doğduğu topraklar, elbette ki milletimizin aynı zamansa çok kıymetli bir parçası. Ülkemizde ve şehrimizde yaşayan Bosna Sancaklı dostlarımız hemşehrilerimiz, şunu söylüyorum: Bilmenizi isterim ki, bir toplumun vicdanı, o toplumun yaşadığı üzüntülerle, hüzünlerle, sevinçlerle oluşur. Kader birliğiyle oluşur. Bazen, 'Biz acıyı buradan hissettik' desek de aslında tamamını hissetmek tamamen mümkün değil. Sizler bizim milletimizin vicdanının olgunlaşmasında önemli bireylersiniz. Allah, hiç kimseye, tabii ki milletimize böyle acılar göstermesin. Böyle acılar insanlığın hak etmediği olaylardır" diye konuştu.

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Kültürü yaşatmak, aynı zamanda orada ne olup bitiyoru buradan takip etmek. İBB olarak, 24 Haziran itibariyle Allah'ın izniyle seçilmiş belediye başkanı olarak yine görevimize döneceğiz. İnşallah en üst seviyede iş birliklerimizi doya doya yaşayıp, yaşatacağız. Bir başka şey. Ben, belediye başkanı olduktan sonra ilk ziyaretimi KKTC'ye yapacağım dedim, yaptım. Sadece Bosna'yı Sancak'ı değil, iyi bir programla tüm Balkanlar'ı ziyaret edeceğim. İlk yurt dışı gezimi oraya yapacağım."

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