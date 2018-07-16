MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede tedaviye alındı. Antalya Havalimanı'ndan saat 13.30'da havalanan özel uçakla saat 15.00 sıralarında Kahire'ye inen Ghafouri, burada Mısırlı sağlık ekiplerince karşılandı. Antalya'dan da giden sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Aref Ghafouri, Kahire Solarium Hastanesi'nde tedaviye alındı.
(Görüntülü) İllüzyonist Aref'i kobra yılanı ısırdı (4)
MISIR'DAKİ HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI Antalya'da, sihirbazlık gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı, İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, özel uçakla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'deki hastanede...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.