(Görüntülü) İlker Başbuğ oyunu kullandı

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK-Selin GÜRSEL /İSTANBUL - GENELKURMAY Eski Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı. 2096 numaralı sandığa yönelen Başbuğ, eşi ile birlikte kimliğini ibraz etti. Başbuğ, oy pusulasını ve mührü aldıktan sonra oyunu kullanmak için hazırlanan kabine girdi. Çıkışta vatandaşlar tarafından alkışla karşılanan İlker Başbuğ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaşıyoruz diyen Başbuğ, "Ben bu seçim sonuçları hakkında ümitliyim. Seçimlerin ülkemize barış ve huzuru getireceğini düşünüyorum. Demokrasinin daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Başbuğ, apolet tartışmalarıyla ilgili yöneltilen soruyu ise "Konumuz seçim" diyerek cevapladı. Başbuğ vatandaşlarla el sıkışıp fotoğraf çekindikten sonra eşi Sevil Başbuğ ile birlikte okuldan ayrıldı.