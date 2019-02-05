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(Görüntülü) İlk matbaacı İbrahim Müteferrika mezarı başında anıldı

İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL ()-TÜRK matbaasının kurucularından İbrahim Müteferrika ölümünün 274'üncü yılında Beyoğlu Galata'da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü...

İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL ()-TÜRK matbaasının kurucularından İbrahim Müteferrika ölümünün 274'üncü yılında Beyoğlu Galata'da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ında aralarında olduğu isimler katıldı.

Anma programında konuşan İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İbrahim Müteferrika' nın aslen papazlık eğitimi almış bir Macar olduğunu belirterek, "20 yaşlarına doğru incelediği eski İncil'lerde, Hazreti Muhammed'in peygamberliğini müjdeleyen ifadeye rastlıyor ve bunun üzerine araştırmalar yaparak Müslüman oluyor. İstanbul'a geliyor, Osmanlı ülkesine hicret ediyor. İstanbul'a geldiği andan itibaren çok seçkin bir çevrede bulunuyor. İlk eseri Risale-i İslamiye. Yani İslam dinini anlattığı bir eser. Onu ilk Osmanlı matbaasını kuran insan olarak tanıyoruz ama Müteferrika matbaacılığı sıradan bir matbaa kurma faaliyeti değil, Osmanlı devletini ve toplumunu geliştirmek amacıyla bilgiyi tabana yaymak, kitabı ve kütüphaneyi yaygınlaştırmak çok yönlü bir kültür hamlesidir" dedi.

Anma programı dua edilmesi ile son buldu.

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