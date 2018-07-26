Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı

(Görüntülü) İlk köprüden gelinlik ve damatlıkla, ikinci köprüden çocuklarıyla geçtiler

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce yapılan yaya asma köprüsünden gelin-damat olarak geçerek köprünün açılışını yapan Gamze ve Mehmet Mirik çifti, ziyaretçi akınına uğrayan 360 metre uzunluğundaki ikinci yaya asma köprüsünden...

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce yapılan yaya asma köprüsünden gelin-damat olarak geçerek köprünün açılışını yapan Gamze ve Mehmet Mirik çifti, ziyaretçi akınına uğrayan 360 metre uzunluğundaki ikinci yaya asma köprüsünden 2 yaşındaki çocukları Kağancan ile geçti.

Andırın Belediyesi, 3 yıl önce Tufanpaşa Mahallesi ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan ve Şehitler Köprüsü ismi verilen ilk yaya asma köprüsünü 3 yıl önce yaptı. Köprünün açıldığı tarihte evlenen Gamze Mirik ve Mehmet Mirik çifti, gelinlik ve damatlıkla köprüden geçen ilk çift oldu. Aradan 3 yıl geçti ve Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, iki mahalle arasına ilk köprüye yaklaşık 200 metre mesafede bu defa 360 metre uzunluğunda, 100 metre yüksekliğinde ve 2.5 metre genişliğinde ikinci bir yaya asma köprüsü yaptı. Üzerinden araç da geçebilen bu özelliklerde dünyadaki tek asma köprü olduğu belirtilen ve açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan köprüyü ziyarete gelenlerden biri de Gamze Mirik ve Mehmet Mirik çifti oldu. Genç çift bu defa köprüyü çocukları Kağancan ile geçti.

İkinci köprünün ilk köprüden daha yüksek olduğunu belirten çift, "Şehitler Köprüsü'nü ilk geçen gelin ve damat bizdik. Aradan 3 yıl geçti, Belediye başkanımız daha büyük ve uzun bir köprü inşa etmiş. Çocuğumuzla birlikte bu köprüden geçeceğiz, çok heyecan verici bir durum" dedi.

Köprünün projesini çizen ve yapımı sırasında işçilerinin yanından bir an olsun ayrılmayan Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan ise çevre il ve ilçelerden köprüyü ziyarete gelenlerin olduğunu belirterek, "Çiftimizi tanıdım, 3 yıl önce yaptığımız Şehitler Köprüsü'nden geçen ilk gelin ve damadımızdı. O zaman bir altın takmıştık şimdi hazırlıksız yakalandık. İnşallah bu oğlumuz da damat olduğunda bir gelinle bu köprüden geçer inşallah" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328