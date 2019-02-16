(Görüntülü) İlayda Acun, Palandöken'de enerji depoluyor

Türkiye'deki dizi ve filmlerde alışılmış yüzlerin dışında ekranda bu sezon yeni yüzler arasına girmeyi başaran İzmirli İlayda Acun, hedefine emin adımlarla ilerliyor. Tatil için geldiği Palandöken'de gün boyu kayak yapan Acun, karla kaplı ormanlık alanda gezerek enerji depoluyor. Oyunculuk kariyerinin başında olan ve şimdiden adından bahsettirmeyi başaran İlayda Acun, tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı olan Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Yüzde yüz yetenek bursu ile özel bir üniversitede oyunculuk bölümü öğrencisi olan Acun, ilk projesi Kertenkele dizisinde Büşra, Elimi Bırakma dizisinde ise Zeynep karakteri ile hayranlarının beğenisini topladı. Tatil için geldiği Palandöken'de gün boyu kayak yapan Acun, karla kaplı ormanlık alanda gezerek enerji depoluyor. 'HAYALLLERİM VE HEDEFLERİM ÇOK' Çocukluğundan beri hayali oyunculuk olan Acun, şu an gelen bazı teklifleri değerlendiriyor. İlk kez geldiği Palandöken'de hem stres attığını hem de gelen teklifleri değerlendirdiğini söyleyen İlayda Acun, hedefinin sinema üzerinde ilerlemek ve yurt dışına gitmek olduğunu belirtti. Kendi yazdığı filmde oynamayı da çok istediğini vurgulayan Acun şunları söyledi: "İstabul çok yordu. Palandöken'e dinlenmek için geldim. Kayak yapmayı da öğrendim. Gün boyu kayıp ve ormanlık alanda gezerek stres attım. Gelen bazı teklifler var. Şimdi daha iyi düşünebiliyorum. Hayallarim ve hedeflerim çok. Bunlara tek tek ulaşacağıma inanıyorum. En büyük hayalim ise Çetin Tekindor ile aynı sahneyi paylaşmak. Filmde onun kızını oynamayı çok istiyorum. Böyle bir şey olursa çok ama çok mutlu olurum. Film ve dizilerde bizim gibi yeni yüz ve yeteneklere ağırlık verilmesi sevindirici. Ayrıca Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan müzikal yapmayı da istiyorum."