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(Görüntülü) İlaçla uyutup, keselere sıkıştırdığı papağanlarla sınır kapısında yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen otomobilde yapılan aramada, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, hareket etmemeleri için de keselere konulan 26 Sultan papağanı ele geçirildi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş...

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'dan gelen otomobilde yapılan aramada, ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, hareket etmemeleri için de keselere konulan 26 Sultan papağanı ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen sürücünün Bulgaristan plakalı otomobili, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine detaylı aramaya alındı. Araçta yapılan arama sonucu 2 karton kutu içinde, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen 26 Sultan papağanı bulundu. Papağanların, sınır kapısında ses çıkarmamaları için ilaçla uyutularak, hazırlanan özel keseler içine sıkıştırıldıkları belirlendi. Bulgar sürücü hakkında soruşturma başlatılırken, papağanlar, yediemin olarak veteriner Feyza Güner Gökpınar'a teslim edildi.
İKİ PAPAĞAN TELEF OLDU
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomobilde ele geçirilen ses çıkarmamaları için ilaçla uyutulup, özel olarak yapılan keselere sıkıştırılan 26 papağandan 2'si telef oldu.
Papağanları HAYTAP adına yediemin olarak teslim alan veteriner hekim Feyza Güner Gökpınar, hayvanların kötü şartlar altında strese dayanamayıp öldüklerini tahmin ettiklerini söyledi. Gökpınar, Hayvanlar uyuşturularak keseler içine sokularak getirilmiş. Yarı baygın haldeydiler. İlk müdahaleleri yapıldı. Hayvanların mal olarak satılmasına karşıyız. Daha ağır yaptırımlar yapılması gerekir dedi.
Veteriner hekim Zeynep İpek Görmüş ise hayvanları eşya gibi kaçırılmasının vicdana sığmadığını ifade ederek, hayvan kaçakçılığının önüne geçilmesini istedi.

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