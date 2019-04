(Görüntülü) ‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Kariyer Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin 50 farklı kategoride ödül aldığı gecenin geliri Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlandı. İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesinde yer alan Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen törenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz yaptı. İKÜ Kariyer Kulübü tarafından organize edilen ve geliri yüz anomalisi olan bireyler ve ailelerine destek veren ‘Yüzümle Mutluyum Derneği’ne bağışlanan ‘Kariyer Onursal Ödülleri:Yüzümle Mutluyum’, Kariyer Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Rauf Caner’in konuşmasıyla başladı. Kulüp olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Caner, “Fakındalık yaratan temasıyla, Türkiye'nin ilk ve tek ödül gecesini düzenliyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Kariyer Kulübü’ndeki tüm ekip arkadaşlarıma, bize destek olan tüm birimlerimize ve bu geceyi anlamlandıran ‘Yüzümle Mutluyum Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi. “EN BÜYÜK SORUNUMUZ İRİTE EDİCİ BAKIŞLAR” Yüzümle Mutluyum Derneği’nin kurulma hikayesini ve yüz bölgesinde anomalisi (Treacher Collins Sendromu) ile dünyaya gelen kızı Elif’in hikayesini konuklarla paylaşan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Emre Erdal, “Bir ailenin verebileceği en zor kararlardan birini verdik. Gebelik sürecinde, Elif henüz 4 aylıkken, kulaklarının olmadığı, dudak ve damak yarık olduğu tespit edildi. Mucizeler hayatı değiştirir, Elif birçoğumuzun hayatını değiştirdi. Henüz 11 aylık bir dernek olmamıza rağmen uluslararası çalışmalarda öncü olduk. Tamamen gönüllülükle çalışıyoruz. Ancak toplumun algı ve tutumlarında ciddi yanlışlar var. Bizim yaşadığımız en büyük sorun irite edici bakışlar. Birçok kişi şu an evinden çıkamıyor. 720 bin kişiden bahsediyoruz, ama bizim eriştiğimiz kişi sayısı gerçekten çok kısıtlı. Bir baba ‘arkadaşları alay ediyor’ diye oğlunu parka bile çıkaramaz olduğundan bahsediyor. Dernek olarak, insanların bir kişiyi değerlendirilirken içsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Yüzümle Mutluyum Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Pınar Emir ve Zeynep Çakır ise toplumda var olma mücadelelerini paylaştı. ‘KARİYER ONUR ÖDÜLÜ’ GRUP GÜNDOĞARKEN’İN Açılış konuşmalarının ardından ödüller sahiplerini buldu. Gecede, ‘Yaşam Boyu Onur’ ödülünü oyuncu Müjdat Gezen, ‘Yılın En Beğenilen Kitabı’ ödülünü Mustafa Kemal kitabıyla Yılmaz Özdil, ‘Kariyer Onur Ödülünü’ Grup Gündoğarken, ‘Yılın En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu’ ödülünü Eda Ece, ‘Yılın En Beğenilen Erkek Sanatçısı’ ödülünü Gökhan Türkmen, ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu’ ödülünü Sevda Erginci, ‘Yılın En Beğenilen Dizisi’ ödülünü ise Yasak Elma aldı. “FARKLILIKLARIN İÇİNDEKİ GÜZELLİKLERİ KEŞFETMELİYİZ” Törende ‘Kariyer Müzik Ödülü’ne layık görülen Şevval Sam, “Farklılıkların hayatımızı nasıl zenginleştirdiğini fark etmeliyiz. Yüzümle Mutluyum Derneği sistemin empoze ettiği güzellik kavramını, bu ezberi kıracak bir misyon taşıyor. Bu anlamda derneği çok kıymetli buluyorum. Ezberleri bozmalı, farklılıkların içinde barındırdığı güzellikleri keşfetmeliyiz” diye konuştu. YILIN EN BEĞENİLEN ÇİFTİ MELİS-URAZ KAYGILAROĞLU OLDU Gecede, ‘Yılın En Beğenilen Çifti’ Uraz- Melis Kaygılaroğlu seçildi. Eşinin tiyatro oyunu sebebiyle gelemediğini belirten Kaygılaroğlu, ödülü almak için sahneye kayınpederi ile çıkınca salondaki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. ‘Yılın En Beğenilen Tiyatro Topluluğu’ ödülünü alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin oyuncuları ise törene tam kadro katılarak, ödülün kendileri için ilk olması sebebiyle ayrı bir önemi olduğunu belirtti. Törende ödül alan diğer isimler ise şöyle sıralandı; ‘Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu’ ödülü Berkay Hardal’, ‘Yılın En Beğenilen Erkek Tiyatro Sanatçısı’, Dost Elver’, ‘Yılın En Başarılı İş Adamı’ Erbakan Malkoç’, ‘Yılın En Beğenilen Spor Programı’ Spor Manşet, ‘Yılın En Beğenilen Dizi Müziği’ Çukur dizisi, ‘Yılın En Beğenilen Gündüz Kuşağı Programı’ Ebru Akel-Kendine İyi Bak, ‘Yılın En Beğenilen Gazetesi’ Hürriyet, ‘Yılın En Beğenilen Köşe Yazarı’ Müge Akgün, ‘Yılın En Beğenilen Akustik Sanatçısı’ Can Gox. YÜZÜMLE MUTLUYUM DERNEĞİ HAKKINDA Yüzümle Mutluyum Derneği, yüz bölgesinde anomalisi (Treacher Collins Sendromu) veya farklılığı olan bireylerin ve ailelerinin her türlü sorunlarının çözülmeye çalışılması, bireyler ve aileler arasında dayanışma ve yardımlaşmanın sağlanması, toplumda farkındalık yaratılması, her türlü ayrımcılık ve ön yargı ile mücadele edilmesi, insanların dış görünüşleriyle değil oldukları gibi kabul edildiği ve değerlendirildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile 2018 yılında kuruldu. Dernek, alanında ailelerin kurduğu ilk ve tek olma özelliği taşıyor.