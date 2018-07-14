(Görüntülü) İkizdere vadisi büyülüyor

AYTEKİN KALENDER- RİZE ()RİZE'nin İkizdere ilçesi, dar ve sık ormanla kaplı görüntüsü, yeşil örtüsü, yaylaları, gölleri, şelaleleri, termal kaplıcaları, ahşap evleri ve yüksek rakımlı dağ zirveleri ile ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Kentte yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan ilçedeki İkizdere Vadisi, bozulmamış yeşil örtüsü, yayları, gölleri, ormanlık alanları, ahşap evleri ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Bölgede sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği İkizdere Vadisi, büyüleyen manzarasıyla ziyaretçilerinin ilgisini görüyor. Özellikle Körfez ülkelerinden bölgeye akın eden turistler de İkizdere Vadisi'ne gelerek buradaki doğal güzellikleri keşfetme imkanı bululuyor. Havadan görüntülenen vadinin doğal güzellikleri ve muhteşem manzarası turizm seyahat acentelerinin de ilgisini çekiyor. Acenteler seyahat rotalarına İkizdere?yi de alarak, yerli-yabancı turistleri büyüleyeci doğa manzarasıyla buluşturuyor. 'BÖLGE HUZUR VAAT EDİYOR' İkizdere ilçesi turizm konusunda birçok alana sahip olduğunu vurgulayan İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu, bölgenin huzur ve sağlık vaat ettiğini söyledi. Köseoğlu, 'İkizdere ilçesi yemyeşil bitki örtüsü ile adeta görenleri kendine hayran bırakıyor. Bölgemiz; havası, suyu ile insana adeta huzur ve sağlık vaat ediyor. İkizdere ilçemizde bulunan ılıca termal otel şifalı suyu ile birçok hastalığa deva oluyor. Bölgemizde bulunan bu kaplıca termal tesisin Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tetkikler ve araştırmalar sonrasında mineral açısından oldukça zengin olduğu ortaya konulmuştur. Var olan doğal güzellikler sebebiyle Doğu Karadeniz bölgesinin en güzel ilçelerinden biri İkizdere'dir. Ovit Yaylasında Mayıs'ın son haftasına kadar kayak yapma imkânı vardır. Bozulmamış hala otantik yapıya sahip yaylarımızı günümüze kadar gelmiştir. Turizm için büyük bir potansiyele sahip olan ilçeye yatırımcıların bekliyoruz. İlçemiz endemik türde çeşitlilik gösteren bir bölgededir. Fauna, kuş çeşitleri ve flora, çiçek türleriyle ilgilenen gezi ve fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz dedi. BİNALARIN DIŞ CEPHESİ YENİLENİYOR İlçe merkezindeki binaların dış cephelerini yöre mimarisine göre yenilemek için kolları sıvadıklarını da belirten Kösoğlu, 'Sokaklardaki ışıklandırmanın ardından alt yapı çalışmalarını yaptık. DOKA'ya sunulan projemiz onaylandı. Kısa sürede proje kapsamında dış cephe kaplamalarını da bitirmek için çabalıyoruz. Binaların dört bir cephesine eski mimariye uygun olarak yapılacak. Sıvasız binalarında sıvalarının yapılmasından sonra dış kaplama çalışması bitirilecek. 1 milyon 900 bin liralık projenin yüzde 25'i İkizdereli vatandaşlar tarafından yüzde 75'ini ise DOKA karşılayacak diye konuştu.