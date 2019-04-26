(Görüntülü) İki kuzen tavuk çiftliğiyle hedef büyüttü

Burhan CEYHAN/AYDIN, () - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Osman Boylu (25) ile amcasının oğlu Cafer Boylu (21), kentin en büyük tavuk çiftliklerinden birini 8 ay önce kurdu. Haftalık 1 milyon 300 bin yumurta üretimi yapan kuzenler, Ege Bölgesi'nde başta turizm bölgeleri olmak üzere birçok yere ürün pazarlamaya başladı.



Ağrı'dan 1981'de Aydın İncirliova'ya yerleşen ailelerin en küçük bireyleri, evli ve 2 çocuk babası Osman Boylu ile kuzeni olan nişanlı Cafer Boylu, 8 ay önce, 50 dönüm arazi üzerine 5 bin 500 metresi kapalı alandan oluşan tavuk çiftliğini kurdu. Kurdukları çiftlikte haftalık 1 milyon 300 bin yumurta üretimi yapan kuzenler, yumurtaları başta Muğla olmak üzere Aydın, Denizli ve İzmir'e pazarlıyor. Genç işletmeciler, amaçlarının, sektörde daha ileri gidip, yumurtaları Türkiye'nin her iline pazarlamak olduğunu söyledi.



'ÇOĞU ZAMAN SEVKİYATA KENDİMİZ ÇIKIYORUZ'



Girdikleri yumurta sektöründe kısa sürede çok yol katettiklerini ve hedeflerinin büyük olduğunu belirten Osman Boylu, "Yaklaşık 25 işçi için istihdam sağlıyoruz. Bunun da mutluluğunu ve gururunu yaşamaktayız. İnşallah bizim yaşımızdaki genç arkadaşlara da bu tür çiftlik ve işletmeler nasip olur. Yumurta sektörü inişli- çıkışlıdır. Şu anda yumurtanın kolisi 9,5 ile 10 TL arasında satılmakta. Bu fiyatlarla da yılın 52 haftasının en kötü fiyatını görmekteyiz. Her inişin bir çıkışı oluyor. Önümüzdeki günlerde tabi ki yumurta fiyatlarının yükselmesini bekliyoruz. Kuzenler olarak çok iyi anlaşıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Birçok zaman yumurta sevkiyatına kendimiz çıkıyoruz. Çalışmayı çok seviyoruz" diye konuştu.