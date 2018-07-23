(Görüntülü) İki gündür çamura saplı kalan köpeği itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, ayakları çamura saplanınca kıpırdayamayarak sıcakta 2 gün boyunca mahsur kaldığı anlaşılan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde bir köpeğin çamura saplanıp,...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, ayakları çamura saplanınca kıpırdayamayarak sıcakta 2 gün boyunca mahsur kaldığı anlaşılan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı. Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesi'nde bir köpeğin çamura saplanıp, mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekibi, ihbar üzerine kanala gitti. İki gün önce su kanalı yanındaki çamura saplandığı anlaşılan ayrıca sıcak hava nedeniyle kötü durumda olan sokak köpeğini kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Köpeğin saplandığı çamur alana önce hortumla su tutan itfaiye ekibi, çamurun yumuşamasını sağladı. İtfaiye ekibi, kurtarma çalışması yaparken susuz kalan sokak köpeğine su verdi. İtfaiye ekibi, çamurun yumuşamasının ardından köpeğin vücuduna halat sararak onu mahsur kaldığı yerden çıkardı, sonra çamura bulanan vücudunu da suyla yıkayıp, temizledi. Yiyecek verilen köpek kendine gelince doğaya salındı.
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