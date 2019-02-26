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(Görüntülü) İdil Kültür Merkezi'ne operasyon

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02:30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona...

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02:30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi. Operasyon sırasında kırılamayan kapıların açılması için İtfaiye ekipleri de yer aldı. KIRILAMAYAN KAPILAR OKSİJEN TÜPÜ İLE KESİLDİ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir çok kez operasyon düzenlenen İdil Kültür Merkezi'nde polisin en çok zorlandığı yer giriş kapıları olmuştu. Polis bu kez İdil Kültür Merkezi'ne hazırlıklı gitti. İçerisinde oksijen tüpleri olan bir minibüste ekibin içinde yer aldı. Polis açılmayan kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. SOKAKTA KUŞ UÇURTULMADI Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. Zırhlı araçlarda bölgede devriye görevi yaptı. Yasa dışı terör örgütüne yönelik yapıldığı öğrenilen operasyonla ilgili bilgi verilmedi.

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