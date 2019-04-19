(Görüntülü) 'İcradan ucuza araç alacağız' diyerek dolandırmışlar

Antalya'da, kendilerini 'icra dairelerinde memur' olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacakları yalanını söyleyerek, dolandırıcılık yapan S.F.O. ve R.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla ortaya çıktı. Kendileri 'icra dairelerinde memur' olarak tanıtan S.F.O. ve R.Ö., Muğla'da görev yapan askeri personelden, icradan ucuza araç alabilecekleri yalanını söyleyerek, 25 bin lira aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan askeri personel, polise şikayette bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları S.F.O. ve R.Ö.'ye düşük fiyatlı araç almak istediklerini belirterek, görüşmek istedi. Polisin kendilerini takip ettiğinden habersiz şüpheliler, operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan S.F.O. ve R.Ö., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, benzer suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.