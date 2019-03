(Görüntülü) İçişleri Bakanlığı 81 ilde aranan 2 bin 423 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Nevruz Bayramı etkinliklerinin huzur içinde gerçekleştirilmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2' kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından 81 ilde uygulama yapıldığı bildirildi. Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek, alanda görünür olmak amacıyla başta terör, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2' operasyonuyla ilgili şu bilgiler verildi:

21 BİN 738 NOKTADA UYGULAMA YAPILDI

Uygulama, 10.00-13.00 saatleri arasında her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerlerde, 16.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 20.00-22.00 saatleri arasında umuma açık eğlence mekanları ve çevreleri olmak üzere 21 bin 738 noktada yapıldı. Toplam 66 bin 503 personel ve 248 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamada, 634 bin 841 kişi sorgulanırken, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlendi, 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 6 adam öldürme, 10 yağma, 82 yaralama, 54 hırsızlık, 29 dolandırıcılık, 6 cinsel taciz, 4 çocuğun cinsel istismarı, 30 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 5 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 5 silahlı terör örgütüne üye olmak ve 2 bin 184 diğer suçlardan olmak üzere toplam 2 bin 423 aranan kişi yakalandı.

160 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı uygulamada 22 ruhsatsız tabanca, 20 ruhsatsız av tüfeği, 79 kurusıkı tabanca, 171 mermi, 18 kesici/delici alet, 3 bin 126 gram esrar, 9 gram eroin, 274,8 gram bonzai, 62,4 gram metanfetamin, 1 adet ecstasy, 30 adet captagon, 3 bin 31 adet sentetik ecza, 212 litre kaçak içki, bin 539 paket kaçak sigara ele geçirildi. 13?ü çocuk olmak üzere 44 kayıp kişi bulundu, 638 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucu 160 kişi gözaltına alındı, 3 adet iş yeri kapatıldı. 891 adet aranan araç yakalandı ve bin 7 araç trafikten men edildi