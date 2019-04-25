(Görüntülü) İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece'deki çocuğa saldırı faili yakalandı
25 Nisan 2019 Perşembe 14:30
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