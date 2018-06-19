(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu: Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz (YENİDEN)

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gazimahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde konuştu.





Sultangazi Belediyesi’nde düzenlenen programın ardından Bakan Soylu, seçim otobüsü ile Fevzi Çakmak Caddesi’ne geldi. Otobüsten esnafı ve çevrede bulunanları selamlayan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, “Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz" dedi. Soylu, "Her seçim kritiktir bu ülkede çünkü bu ülkenin sorunları ancak ve ancak 50 gramlık oy pusulasıyla, milletin iradesiyle, milletin kararıyla, gücüyle çözülebilir. Sadece bugünkü yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçime gitmiyoruz. Aynı zamanda şurada sizin yaşadıklarınızı, milletimizin hastanelerde yaşadıklarını, bu ülkede insanımızın çektiklerini, kadınlarımızın kıyafet yüzünden çektiklerini, insanlarımızın ötekileştirilmesi, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu, başı açık, başı kapalı tartışmalarının tarihin derinliklerinde kaldığı bir kardeşlik ülkesine adım atıyoruz inşallah” diye konuştu.





Soylu konuşmasının ardından çevrede toplananlara çiçek ve oyuncak dağıttı.