(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu: Şimdi gezicilerin sesi çıkmıyor

Harun UYANIK/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "İki tane ağaç için az daha hükümeti düşürüyor, az daha Türkiye'yi tarumar ediyorlardı. Şimdi gezicilerin sesi çıkmıyor. Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan, millet bahçesi yapıyor" dedi. Bayrampaşa'da seçim çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğle namazını Bilal-i Habeşi Camisi'nde kıldı. Daha sonra vatandaşlara hitap eden Soylu, "'Eskisi gibi yaparız.' dediler, 27 Nisan'ı, parti kapatmayı, Gezi Olaylarını, 17-25 Aralık'ı, 6-7 Ekim'i, 15 Temmuz'u bu millete musallat ettiler ama başaramadılar. Neden biliyor musunuz? Onlar her hamle yaptığında bu millet oyuyla ve sandığıyla sahip çıktı. Onun için başaramadılar." dedi. Terörle mücadele konusuna da değinen Bakan Soylu, "Dün bizimkiler Ağrı'da 5 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. İstihbarat alındı, insansız hava aracıyla izlendi, silahlı insansız hava araçlarımız ve uçaklarımız etkisiz hale getirdiler. Sabah Siirt'te 2 terörist daha" şeklinde konuştu. "ŞİMDİ GEZİCİLERİN SESİ ÇIKMIYOR" Soylu buradaki konuşmasının ardından Kastamonulular Dayanışma Derneği Bayrampaşa Şubesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kendisini bekleyen vatandaşlara seslenen Soylu, "İki tane ağaç için az daha hükümeti düşürüyor, az daha Türkiye'yi tarumar ediyorlardı. Şimdi gezicilerin sesi çıkmıyor. Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan, millet bahçesi yapıyor. Bir tanesinin sesini duydunuz mu? Yok. Orada yüz binlerce ağaç dikilecek, on binlerce metrekare yeşil alan olacak." dedi. Daha sonra esnafı ziyaret eden Soylu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.