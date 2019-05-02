Gülseli KENARLI - Güven USTA- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'u ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın standına gitti. Burada incelemelerde bulunan Soylu yetkililerden bilgi aldı. Jandarma'nın ASELSAN ile geliştirdiği yüz duygu tanıma sistemini inceledi. Bakan Soylu daha sonra burada Jandarma köpeğinin eğitmeni eşliğinde yaptığı gösteriyi izledi. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğü standına geçen Soylu, yine incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Soylu burada eğitimi devam eden narkotik köpeklerini inceleyerek, polis narkotik köpeğinin erik dalı oynamasını izledi.
(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu IDEF'19 Fuarı'nı ziyaret etti
Gülseli KENARLI - Güven USTA- Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'u ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın standına gitti. Burada incelemelerde...
02 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.