(Görüntülü) İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki anma töreninde konuştu -4
15 Temmuz 2018 Pazar 21:32
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