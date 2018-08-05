KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi. Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak ile birlikte Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi. Salonda bulunanlar Neşet Ertaş türkülerini beğeniyle dinledi. 3 türkü seslendiren Kalın, Neşet Ertaş'ı rahmetle andığını söyledi. Cumhurbaşkanı sözcüsü Kalın, ardından Neşet Ertaş'ın fotoğraflarının olduğu sergiyi gezdi.
(Görüntülü) İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (6)
KALIN, SAZ ÇALIP TÜRKÜ SÖYLEDİ Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'nde saz çalıp türkü söyledi. Neşet Ertaş 2. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Sözcüsü...
05 Ağustos 2018 Pazar 19:35
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