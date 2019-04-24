(Görüntülü) İBB Sözcüsü Ongun Kağıthane'de Tahliye Edilen 24 Bina Sakinlerine 5 Bin Liralık Nakdi Yardım Yapılacak
24 Nisan 2019 Çarşamba 12:27
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