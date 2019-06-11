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(Görüntülü) İBB sıfır atık yarışmasında çocuklar ödüllendirildi

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)  çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere...

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)  çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


 

İBB Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla il genelinde resim ve slogan yarışması düzenledi. Öğrenciler resim ve sloganlarla geri dönüşüm ve sıfır atık bilincine dikkat çekti. İBB Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda yarışmaya katılan öğrenciler arasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ortaokul öğrencileri düzeyinde yapılan yarışmada dereceye girenler Maltepe Sahili’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Birinci seçilen resim ve ‘Adımlarımız Çöpe Değil Geleceğe Bassın’ sloganı bilbordlarda sergilenecek.


 

“ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİR RESİM YAPTIM”


 

Resim yarışması kategorisinde 1’inci olan Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ilgım Durmaz, “İbn-i Sina Ortaokulundan katıldım. Konum çevre kirliliği ve geri dönüşüm oldu. İnsanların çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkat etmesini amaçlamak için bir resim yaptım. Burada bulunmaktan çok mutluyum” dedi.


 

“ÖĞRENCİLERİME ÇEVRE BİLİNCİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUM”


 

TOKİ Taşoluk Ortaokulunda resim öğretmeni olan Bilgen Akgül, “TOKİ Taşoluk Ortaokulunda resim öğretmeniyim. Slogan yarışmasında il birinciliğimiz var. Bu konuda hem resim yaptırdım hem slogan üretmelerini sağladım. Destek ve emek veren tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Bu bilinci önce anlatarak başladım. Okulda sıfır atık ve geri dönüşüm ile ilgili ayrı bir sergi yaptık. Ve bu konularda da bilinç kazandırmaya çalışıyorum” dedi.


 

87 ESER JÜRİ TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLDİ


 

İBB geri dönüşüm yetkilileri ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri ön elemeleri geçen 87 eseri inceledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda resim ve slogan yarışması dalında ilk 3 belirlendi. Resim Kategorisinde; Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ilgım Durmaz 1’inci olurken, İrem Mustafa Pars Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Dilara Bircan Küçükçekmece 2’inci ve Zeytinburnu Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Caner Tiryaki ise 3’üncü oldu.


 

Slogan Kategorisinde ise  Arnavutköy TOKİ Taşoluk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Beyza Alıcı 1’inci, Beyoğlu Cemal Artüz İmamhatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Nisanur Aslankıran 2’nci, Esenyurt Zübeyda Hanım Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Busenaz Özcan ise 3’üncü oldu.


 

Etkinliğe katılan öğrencilere çevre dostu bez çanta ve Türk Klasikleri’nden seçme kitaplar hediye edildi.

 

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