Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() ANKARA Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine "T.C." ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de "T.C." ibaresinin konulması için çalışmalar başladı. Belediye ekipleri tarafından ölçünün alınmasının ardından "T.C." ibaresinin yarın akşama kadar belediye binasının girişi ile sağ ve sol yanlarında bulunan duvarlarına konulacağı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası döneminde "T.C. ibaresini çok seviyoruz, her yerde olmalı" demişti.
(Görüntülü) İBB binasına "T.C." ibaresi eklenecek
Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() ANKARA Büyükşehir Belediye hizmet binasının girişine "T.C." ibaresinin eklenmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binası girişine de "T.C." ibaresinin...
29 Nisan 2019 Pazartesi 16:12
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